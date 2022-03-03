Санду: Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский союз

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии направят заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в ходе брифинга в четверг.

«Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский союз. Она будет направлена президенту Франции Эмманюэлю Макрону», — сказала Санду. После этого глава республики подписала документ вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.