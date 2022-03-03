Память военнослужащих РФ, погибших в ходе спецоперации на Украине, почтили президент и Совет безопасности РФ

20:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности (СБ) РФ почтили в четверг минутой молчания память российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, за время операции на Украине погибли 498 российских военнослужащих, 1 597 получили ранения.