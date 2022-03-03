Президент России рассказал, за что сражаются российские военные на Украине

20:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные сражаются на Украине, чтобы РФ не угрожала никакая Антироссия, в том числе и ядерным оружием.

«Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая Антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время», — подчеркнул глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в четверг.