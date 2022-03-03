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НОВОСТИ

Зеленский - Западу: Закройте небо или дайте мне самолеты

20:45 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и Евросоюзу с призывом обозначить сроки закрытия неба над его страной или хотя бы предоставить военные самолеты.

«Я сейчас прошу закрыть небо, а если у вас нет сил, мощи закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это не справедливо? Вы мне скажите», — сообщил он в четверг в интервью иностранным СМИ.

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