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НОВОСТИ

Второй раунд переговоров РФ и Украины завершился. Будет третий - Подоляк

21:00 03.03.2022 Источник: Интерфакс

Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что второй раунд переговоров с Россией не привел к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона.

"К огромному сожалению мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк журналистам в четверг после завершения второго раунда переговоров.

"Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - отметил он.

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