Второй раунд переговоров РФ и Украины завершился. Будет третий - Подоляк

21:00 Источник: Интерфакс

Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что второй раунд переговоров с Россией не привел к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона.

"К огромному сожалению мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сказал Подоляк журналистам в четверг после завершения второго раунда переговоров.

"Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - отметил он.