Мединский и Подоляк кратко отчитались об итогах второго раунда переговоров России и Украины
21:10 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны — представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины — договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс», — сказал он журналистам.
Россия и Украина достигли понимания в вопросе совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации жителей. При этом на период эвакуации в этих районах возможно временное прекращение огня, заявил в четверг советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк по итогам переговоров.
«Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится», — сказал Подоляк.
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