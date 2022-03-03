Американские власти не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не вижу такой возможности», — сказала она, комментируя соответствующие призывы украинского руководства. «Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу», — добавила Псаки.