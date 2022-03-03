Нуланд: Мы все еще готовы говорить с Россией

22:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сохраняют готовность к переговорам с Россией, касающимся Украины. Об этом заявила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, комментируя высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее выразил уверенность в том, что решение по ситуации вокруг Украины будет найдено.

«Мой ответ заключается в том, что мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности — в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией», — сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.