0
0
0
НОВОСТИ

Разведданные о боевой обстановке США предают Украине в режиме реального времени - Псаки

22:45 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон предоставляет Киеву разведывательную информацию о боевой обстановке в режиме реального времени. Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, США считают, что украинские военные используют эти данные при планировании.

«Мы предоставляем их в режиме реального времени», — ответила она на вопрос о том, готовы ли США обеспечивать Киев разведывательными данными о боевой обстановке на Украине. «Мы на постоянной основе предоставляем разведывательные данные, в том числе информацию, которую украинцы могут использовать для того <…>, чтобы выработать военный ответ на продолжающееся российское вторжение. Это продолжается. Сообщения о том, что это не так, не соответствуют действительности», — добавила Псаки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 03.03.2022
Эмманюэль Макрон заявил, что будет снова баллотироваться на поста президента Франции
0
134
22:11 03.03.2022
Нуланд: Мы все еще готовы говорить с Россией
0
174
21:50 03.03.2022
Американские власти не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН
0
207
21:10 03.03.2022
Мединский и Подоляк кратко отчитались об итогах второго раунда переговоров России и Украины
0
390
21:00 03.03.2022
Второй раунд переговоров РФ и Украины завершился. Будет третий - Подоляк
0
262
20:45 03.03.2022
Зеленский - Западу: Закройте небо или дайте мне самолеты
0
343
20:37 03.03.2022
Президент России рассказал, за что сражаются российские военные на Украине
0
304
20:18 03.03.2022
Все поставленные задачи спецоперации успешно решаются - Путин
0
290
20:12 03.03.2022
Память военнослужащих РФ, погибших в ходе спецоперации на Украине, почтили президент и Совет безопасности РФ
0
278
19:25 03.03.2022
Санду: Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский союз
0
319

Возврат к списку