Разведданные о боевой обстановке США предают Украине в режиме реального времени - Псаки

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон предоставляет Киеву разведывательную информацию о боевой обстановке в режиме реального времени. Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, США считают, что украинские военные используют эти данные при планировании.

«Мы предоставляем их в режиме реального времени», — ответила она на вопрос о том, готовы ли США обеспечивать Киев разведывательными данными о боевой обстановке на Украине. «Мы на постоянной основе предоставляем разведывательные данные, в том числе информацию, которую украинцы могут использовать для того <…>, чтобы выработать военный ответ на продолжающееся российское вторжение. Это продолжается. Сообщения о том, что это не так, не соответствуют действительности», — добавила Псаки.