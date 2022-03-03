Эмманюэль Макрон заявил, что будет снова баллотироваться на поста президента Франции

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон официально подтвердил намерение баллотироваться на второй срок в ходе выборов, запланированных на апрель этого года. Письмо Макрона, в котором он сообщает о своем решении, опубликовано в четверг региональными СМИ Франции.

«Прошу вашего доверия для нового президентского мандата», — гласит послание, текст которого среди прочих приводит на своем сайте газета «Журналь де Саон-э-Луар».