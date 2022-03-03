Эмманюэль Макрон заявил, что будет снова баллотироваться на поста президента Франции
22:30 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прошу вашего доверия для нового президентского мандата», — гласит послание, текст которого среди прочих приводит на своем сайте газета «Журналь де Саон-э-Луар».
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