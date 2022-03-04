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НОВОСТИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медузы» и DW

10:32 04.03.2022 Источник: Коммерсант.ru

Доступ к сайту «Медузы» (включена в реестр СМИ-иноагентов) и Deutsche Welle ограничен, следует из реестра Роскомнадзора. По его данным, ограничения ввели по решению Генпрокуратуры.

Что именно стало поводом для введения таких мер, неизвестно. Решение Генпрокуратуры было вынесено 24 февраля, в первый день российской военной операции на Украине. Проблемы с доступом к сайту «Медузы» возникли сегодня, 4 марта, также перестали открываться сайты BBC и «Радио Свободы» (внесено в реестр иноагентов).  Коммерсантъ

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