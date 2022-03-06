Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры

17:12 Источник: НГ-Online

В связи с выраженной Эммануэлем Макроном обеспокоенностью по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины Владимир Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы, - сообщается на официальном сайте президента РФ.







Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме – все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надёжно защищена.

Российские Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Всё это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями.

Комментируя упомянутое Президентом Франции предложение Гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ – Россия – Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране.

Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договорённости по столь острому гуманитарному вопросу. В частности, несмотря на объявленный 5 марта российской стороной «режим тишины» для выхода мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию из этих городов. А паузу в боевых действиях опять использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях. Президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Владимир Путин также информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договорённостей, реализация которых важна для прекращения боевых действий.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.