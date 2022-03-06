Более 3,5 тыс. человек задержаны на несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге
17:35 06.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2 500 человек, задержаны 1 700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1 500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1 200 человек, задержаны 1 061», — сказала она.
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