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В Минобороны рассказали, как будет расценено предоставление аэродромов других стран боевым самолетам из Украины

18:50 06.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», — сказал Конашенков.

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