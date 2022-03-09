Член делегации Украины на переговорах с РФ: Мы не будем бороться за заявку на вступление в НАТО

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не собирается бороться за вступление страны в НАТО, заявил член украинской делегации на переговорах с Россией, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Тот ответ, который мы получаем от стран НАТО, состоит в том, что они не готовы даже обсуждать нас в НАТО в ближайшие пять-десять лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление в НАТО, мы будет бороться за результат, а не за процесс», — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу «Фокс ньюс».