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Рассмотрение просьбы Украины о приеме в ЕС займет месяцы или годы — премьер Нидерландов

10:05 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы. Об этом заявил премьер Нидерландов Марк Рютте по завершении первого дня работы неформального саммита ЕС в Версале.

«Мы все осознаем необычайно сложную ситуацию, в которой находится Украина, подвергшаяся нападению России, и потрясены происходящим», — сказал Рютте. «В настоящий момент заявка Украины на постоянное членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии. Но прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы», — отметил он.

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