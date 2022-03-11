В Загребе разбился беспилотник военного типа — правительство Хорватии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неустановленный объект, упавший в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Об этом со ссылкой на правительство Хорватии сообщило в пятницу государственное информационное агентство ХИНА.

«В районе Яруна в Загребе упал беспилотный летательный аппарат военного типа, который вошел в воздушное пространство Хорватии с восточного направления в сторону запада, а именно из воздушного пространства Венгрии. В настоящее время идет расследование при сотрудничестве уголовной и военной полиции», — отметили в национальном правительстве.

Ранее государственное информационное агентство ХИНА сообщило о падении в ночь на пятницу в одном из районов на окраине Загреба неизвестного объекта. При инциденте был слышан хлопок. На месте пострадавших нет, повреждены несколько автомашин, обнаружены два парашюта.

Зона падения неустановленного объекта оцеплена, идет расследование.