ЕС вернется к теме предоставления Украине статуса кандидата позже — президент Литвы

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз пока оказалось невозможным, сообщество вернется к этой теме позже. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале.

«Мы выступали за то, чтобы Украине уже сейчас был предоставлен статус кандидата на прием в ЕС, однако оказалось, что пока так поступить мы не можем, но вернемся к рассмотрению данного вопроса», — заявил он.