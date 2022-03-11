Страховые компании Сбера в январе-феврале выплатили клиентам почти 3 миллиарда рублей по страховым случаям

13:40

Дочерние компании Сбера СберСтрахование жизни и СберСтрахование в январе-феврале 2022 года произвели 31 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму 2,96 млрд руб.

С начала 2022 года СберСтрахование жизни осуществила свыше 19 тыс. выплат по страховым случаям на сумму более 2,5 млрд руб. Компания производит страховые выплаты при наступлении неблагоприятных событий, помогая сохранить привычный образ жизни клиента или его семьи.

СберСтрахование, которая специализируется на рисковых non-life-программах, в январе-феврале 2022 года произвела почти 12 тыс. выплат розничным клиентам на общую сумму 460 млн руб.

Основная доля в структуре выплат СберСтрахования жизни пришлась на потребительское кредитование. В январе-феврале 2022 года компания выплатила по договорам страхования жизни заемщиков потребительских кредитов (в том числе кредитных карт) 1,5 млрд руб. 587 млн руб. пришлось на выплаты по страховым случаям по ипотечному страхованию жизни. По договорам инвестиционного страхования жизни компания выплатила 257 млн руб., по накопительному страхованию жизни – 142 млн руб.

Наибольшая часть выплат СберСтрахования – более 100 млн руб. – пришлась на программы страхования от несчастных случаев. По программам добровольного страхования жилья и ипотечному страхованию СберСтрахование выплатила 92,9 и 84,6 млн руб. соответственно.

Более 62 млн руб. было компенсировано клиентам, застрахованным по ОСАГО, 40,5 млн – по программе защиты от недобровольной потери работы, 28,1 млн – по программе страхования путешественников.

Страховые полисы компаний продолжают действовать в полном объеме, процедуры урегулирования страховых случаев и выплаты компенсаций проходят в штатном режиме. Клиенты, как и раньше, могут заявить о страховом случае любым удобным способом: в приложении СберБанк Онлайн, а также на сайте или в офисе страховой компании.