Собянин: Спецоперация обеспечивает безопасность России и ее будущего
18:46 16.03.2022
Проводимая РФ специальная военная операция в Украине обеспечивает безопасность России и ее будущего, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Как заявил градоначальник на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов, он «с коллегами, руководителями субъектов РФ» активно поддерживает решение о проведении специальной военной операции. «Понимаем, что это вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР, ЛНР, но и собственно России, ее безопасности, ее будущего», - сказал мэр.
По словам Собянина, главы российских регионов постараются предпринять максимальные меры, чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики и социальной сферы. «Под вашим руководством, совместно с правительством РФ, бизнесом, гражданами России обеспечить победу в экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны», - заявил Собянин.
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