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НОВОСТИ

Депутат предложил конфисковать имущество украинских олигархов

10:32 17.03.2022 Источник: Газета.Ru

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что необходимо конфисковать российское имущество украинских олигархов, передает РИА «Новости».

«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим (президента Украины Владимира — «Газета.Ru») Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано», — сказал парламентарий.

По его словам, вырученные деньги можно направить на восстановление Донбасса.

Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории полуострова.

До этого стало известно, что Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.  Газета.Ru

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