Представители Украины не намерены возвращать пленных матерям российских солдат

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Распространяемые в соцсетях и мессенджерах обещания украинской стороны о готовности отдать матерям пленных солдат и тела погибших оказались ложными, заявила «НГ» председатель Ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб. По ее словам, в последнее время в соцмедиа активизировались боты, которые называют украинские телефонные номера, позвонив на которые, матери российских солдат якобы могут узнать о судьбе своих сыновей, пропавших в ходе спецоперации в Украине. При этом заявляется, что найденного солдата отдадут матери из плена, достаточно только связаться с украинской стороной.

Голуб уверена, что звонить по распространяемым номерам бессмысленно, поскольку у организаторов рассылки таких сообщений другая задача. «Их главная цель – получить как можно больше данных о вас и вашей семье. И они уже знают, как далее использовать ваши данные», – уверена Голуб, которая полагает, что полученные сведения могут быть использованы для давления на пленных.

Она отметила, что представители «Комитета солдатских матерей» обратились к вице-премьеру, министру по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирине Верещук по вопросу возвращения пленных, однако не получили ответа. «Но мы смогли пообщаться с человеком, который предоставляет возможность пленным позвонить родителям. Когда пленные звонят родителям, они просят обратиться в «Комитет солдатских матерей», чтобы те приехали и забрали их. Я лично связывалась с тем контактом, но он также ответил отказом», – говорит Голуб, по словам которой ей заявили, что возврат пленных возможен только после завершения боевых действий, а значит призывы к матерям и сразу «забрать сына» – просто часть пропагандистской кампании.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь главы Офиса президента Даша Заровная сообщила, что мэр Мелитополя Иван Федоров был обменян на девять российских солдат-срочников. От Минобороны информационных сообщений об этом событии не было.