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Путин предложил Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров

16:32 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил художественному руководителю Мариинского театра, народному артисту РФ Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.

«Конечно, главный конкурент [Мариинского театра] внутри страны — это Большой театр. Это и понятно, и хорошо, что у нас есть такая возможность — сравнивать наши ведущие, лучшие, мирового класса коллективы. Тем не менее вы наверняка знаете, что в свое время у нас была Дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать, если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли», — указал российский лидер на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

«Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — добавил он, обращаясь к художественному руководителю Мариинского театра.

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