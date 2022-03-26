США готовят санкции против компаний, сотрудничающих с разведкой и военными РФ — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведслужбам и военным РФ. Об этом сообщила в пятницу газета «Уолл-стрит джорнэл».

По ее сведениям, о новых санкциях может быть объявлено уже в начале следующей недели. В число предприятий, которые попадут под рестрикции Вашингтона, фигурирует компания «Сертал», специализирующаяся на поставках оборудования и оснащению производств, а также «Серния инжиниринг», которая занимается разработкой и поставкой оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники.