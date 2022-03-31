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НОВОСТИ

Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе 6 апреля - Евросовет

22:30 30.03.2022 Источник: Интерфакс

Встреча главы Евросовета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится 6 апреля в Брюсселе.

Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского совета. В пресс-службе правительства Армении "Интерфаксу" не прокомментировали сведения о встрече Пашиняна и Алиева.

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