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Собянин увеличил до 4 лет действие льготных разрешений на парковку для автомобилей каршеринга

09:58 31.03.2022

В Москве срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга увеличат до четырех лет. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Принятое решение позволит расширить возможности операторов каршеринга по оформлению льготных парковочных разрешений. Постановление позволяет увеличить срок действия льготных парковочных разрешений для прокатных автомобилей на один год - с трех до четырех лет. Также на год - с одного года до двух лет - увеличивается возраст автомобилей, который допустим для оформления парковочных разрешений.

Постановление вступит в силу уже с 18 апреля. По данным городских властей, сейчас у операторов есть 13 тыс. находящихся в хорошем техническом состоянии автомобилей, которые пришлось бы вывести с рынка в связи с истечением трехлетнего срока использования. Однако сейчас из-за роста цен на машины и дефицит техники операторы не смогли бы обновлять свой парк по ранее существовавшим планам. Продление срока действия льготных парковочных разрешений позволит им использовать машины на один год дольше и сохранить нынешнее количество каршеринговых автомобилей. Сейчас их в Москве около 30 тыс. машин.

Также решено до 1 января 2023 года отложить интеграцию мобильных приложений компаний - операторов каршеринга с единым городским приложением «Московский транспорт».

Эти меры принимаются городскими властями для того, чтобы поддержать столичные компании в условиях санкционного давления на РФ. 

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