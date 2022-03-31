Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 3,4 раза
15:57 31.03.2022
Москва остается одним из наиболее привлекательных для инвестиций субъектов Федерации. Как отмечает заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в 2011-2021 годах совокупный вклад бизнеса в основной капитал в мегаполисе превысил 30 трлн руб. (в из ценах 2021 года и увеличился в реальном выражении в 3,4 раза. «Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года на долю столицы приходится 21,1 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал, - отмечает Ефимов. - В прошлом году вложения превысили 4,8 триллиона рублей, что на 18,9 процента больше, чем в 2020-м. За 11 лет общий объем инвестиций в основной капитал превысил 30 триллионов рублей. В реальном выражении рост составил 3,4 раза».
По его словам, инвесторам наиболее интересной казалась фармацевтическая, медицинская и химическая отрасли, а также приборостроение и микроэлектроника.
Московские компании активно инвестировали в машины и оборудование, в частности, в 2021 году в них вложили более 37% общего объема инвестиций в основной капитал. В строительство нежилых зданий и сооружений и благоустройство земель бизнес вложил примерно 31% процент, в строительство жилых зданий и помещений — 17%, в создание объектов интеллектуальной собственности более 11%. При этом объем инвестиций крупных и средних организаций составил 3,5 трлн руб.
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