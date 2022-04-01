РФ будет поставлять продовольствие только дружественным странам — Медведев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам за рубли и нацвалюты. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — написал политик.