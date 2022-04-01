0
0
113
НОВОСТИ

РФ будет поставлять продовольствие только дружественным странам — Медведев

10:20 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам за рубли и нацвалюты. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — написал политик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 01.04.2022
ЦБ РФ приостановил на полгода переводы за рубеж со счетов физлиц из недружественных стран
0
77
10:05 01.04.2022
Британия рекомендует Украине ни в коем случае не заключать пока соглашение с РФ — The Times
0
168
10:00 01.04.2022
Дискуссии о приеме Украины в ЕС могут вестись лишь после окончания конфликта — МИД Франции
0
142
09:32 01.04.2022
Кадыров дал засевшим на «Азовстали» день, чтобы сложить оружие
0
225
09:20 01.04.2022
В России введены новые выплаты на детей от 8 до 17 лет
0
197
09:05 01.04.2022
Законодатели США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки - Антонов
0
198
09:00 01.04.2022
На нефтебазе Белгорода произошел пожар в результате обстрела украинскими вертолетами
0
407
22:40 31.03.2022
Референдум в Южной Осетии США признавать не собираются
0
679
21:02 31.03.2022
ЦБ РФ разъяснил, как зарубежные потребители российского газа смогут его оплачивать
0
864
20:45 31.03.2022
Отложенную серию лайнеров МС-21 могут компенсировать выпуском Ту-214
0
926

Возврат к списку