Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 81 рубля

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снизился на 3,45%, до 80,33 руб., свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск. В последний раз курс доллара был ниже 81 руб. 23 февраля.

К 10:10 курс доллара перешел к росту до 83,34 руб. (+0,17%), курс евро снижался до 92,41 руб. (-0,04%).

По данным на 10:00 мск, курс евро падал на 0,5%, до 92,03 руб.