В России выявили 19 164 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 164, до 17 862 089. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,11%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 45 998, до 16 884 785. Днем ранее в штабе сообщили о 50 496 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 342, до 369 064. Днем ранее было зарегистрировано 345 смертей.