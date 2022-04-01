0
0
92
НОВОСТИ

В России выявили 19 164 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 164, до 17 862 089. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,11%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 45 998, до 16 884 785. Днем ранее в штабе сообщили о 50 496 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 342, до 369 064. Днем ранее было зарегистрировано 345 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 01.04.2022
Кадыров дал засевшим на «Азовстали» день, чтобы сложить оружие
0
90
10:05 31.03.2022
Украина запросила у США штурмовики Су-25
0
332
09:05 31.03.2022
Вашингтон принял решение о выходе кораблей США из Черного моря
0
342
21:45 30.03.2022
Минобороны РФ: Наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове
0
496
12:20 30.03.2022
ВС РФ уничтожили украинский штаб спецопераций в Николаевской области — МО РФ
0
575
11:32 30.03.2022
Российский самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя — МО РФ
0
544
10:00 30.03.2022
ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску
0
533
09:32 30.03.2022
Под Белгородом, по непроверенным данным, произошел пожар на складе боеприпасов
0
547
18:40 29.03.2022
РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины — Мединский
0
666
15:32 29.03.2022
МО РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
0
697

Возврат к списку