ФСПП приостановит взыскание имущества с должников-военнослужащих и росгвардейцев
13:20 01.04.2022 Источник: Интерфакс
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в условиях западных санкций приостанавливает взыскания имущества с должников-военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-бюро ведомства.
"ФССП принимает меры по поддержке социально незащищенных категорий граждан в целях стабилизации социально-экономической ситуации в РФ в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".
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