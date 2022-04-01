ФСПП приостановит взыскание имущества с должников-военнослужащих и росгвардейцев

13:20 Источник: Интерфакс

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в условиях западных санкций приостанавливает взыскания имущества с должников-военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"ФССП принимает меры по поддержке социально незащищенных категорий граждан в целях стабилизации социально-экономической ситуации в РФ в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".