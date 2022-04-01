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Оплата газа будет идти по правилам РФ, «Газпром» направляет контрагентам уведомления

14:00 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Платежи за поставки российского газа на экспорт будут осуществляться по правилам Российской Федерации, а «Газпром» уже отправляет контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях, говорится в сообщении холдинга.

«Газпром» как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам», — сказано в сообщении.

Платежи за поставки российского газа на экспорт будут осуществляться по правилам Российской Федерации, подчеркнули в холдинге, добавив, что «Газпром» является ответственным партнером и продолжает надежно экспортировать газ потребителям.

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