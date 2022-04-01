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Авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам РФ и Украины — Песков

15:32 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде не создает «комфортных условий для продолжения переговоров» Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров», — сказал он в пятницу журналистам в ответ на вопрос, можно ли это происшествие оценивать как эскалацию конфликта.

В целом же говоря об инциденте, представитель Кремля отметил: «Не нам в Администрации президента давать какие-то оценки, это должны делать профессионалы, наши силовые ведомства». При этом Песков подчеркнул, что превосходство Вооруженных сил РФ в воздухе в ходе спецоперации на Украине «является абсолютным фактом».

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