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В Белгороде ликвидирован пожар на нефтебазе - МЧС

22:50 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные ликвидировали пожар, возникший на нефтебазе в Белгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — отметили в министерстве.

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