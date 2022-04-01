В Белгороде ликвидирован пожар на нефтебазе - МЧС
22:50 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — отметили в министерстве.
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