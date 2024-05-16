Отношения КНР и РФ выдержали испытание переменчивой международной ситуацией — Си Цзиньпин
09:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
«Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений Китая и России. За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», — сказал Си Цзиньпин.
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