Число жертв в результате наводнений в Испании выросло до 140

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 140 человек погибли в Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения. Об этом сообщило агентство EFE.

Ранее СМИ сообщали о 104 жертвах.