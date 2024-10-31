Орбан: Это варварство и глупость, что Европа довольна отсутствием переговоров с Россией
21:45 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает варварством нежелание европейских политиков вести переговоры с Москвой.
«Нужны переговоры. Очень редко бывают войны без коммуникаций, это варварство с дипломатической точки зрения. Это варварство и глупость, что Европа довольна отсутствием переговоров с Россией», — сказал он в ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене.
По его словам, Украина не сможет добиться своего, «с каждым днем ситуация все хуже». «Умный аналитик скажет, что Украине не победить. <…> Разумный человек скажет, что нужно остановиться и добиться прекращения огня», — сказал Орбан.
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