В ФРГ более половины опрошенных высказались за досрочные федеральные выборы
21:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Германии выступают за проведение досрочных федеральных выборов в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
По его данным, каждый второй респондент (54%) высказался за досрочные выборы в Германии. Лишь 41% считает, что нынешняя правящая коалиция «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) должна работать до следующих выборов в Бундестаг (парламент ФРГ). При этом сторонники социал-демократов (77%) и партии «зеленых» (76%) по-прежнему полагают, что продолжение совместной работы правительства имеет смысл. В то же время 93% сторонников правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), 75% сторонников «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) и 69% сторонников оппозиционного блока ХДС/ХСС выступают за досрочные выборы.
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