Группа «Лейся песня» выступила в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве

19:05

Участники вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня» побывали в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве. Они посмотрели как организована его работа и пообщались с потенциальным контрактниками и действующими военнослужащими. «Нам достаточно подробно все показали, объяснили, - рассказал продюсер коллектива Евгений Красножен. - Действительно все происходит оперативно, люди не задерживаются – мы убедились в этом сами. Все организовано очень четко, человек затрачивает от силы до двух часов, даже меньше. Все вопросы, которые необходимо решить человеку перед уходом в армию – их все можно решить в одном месте, и это хорошо. Есть бесплатная столовая, что тоже немаловажно».

Музыканты желали военнослужащим победы, а также выступили перед ними, исполнив несколько песен, отметив, что постараются сделать в тылу все, чтобы армия чувствовала себя комфортно. «Родина при сегодняшнем руководстве, никогда о них не забудет», – считает Красножен.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он действует по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Горожан принимают в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Запись на визит в пункт отбора работает на сайте mos.ru. Консультации о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставляются на горячей линии по номеру 117. Также, на вопросы отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.