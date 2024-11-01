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Премьер Грузии: На этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне…

23:05 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспрецедентное вмешательство извне было зафиксировано на прошедших в Грузии парламентских выборах. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Зарубежное финансирование используется в Грузии для политических целей. В том числе на этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе иностранными деньгами», — сказал Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди», говоря о принятом в стране законе «О прозрачности иностранного влияния», который подвергается критике со стороны Запада.

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