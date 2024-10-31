ФРГ закрывает все генконсульства Ирана на территории страны — DPA
17:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии приняло решение закрыть все генеральные консульства Ирана на территории страны. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ.
По его информации, речь идет о дипломатических представительствах во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене. Посольство Ирана в Берлине продолжит работу. Это решение властей Германии, как указывает DPA, является реакцией на казнь в Иране Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство.
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