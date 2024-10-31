0
0
166
НОВОСТИ

ФРГ закрывает все генконсульства Ирана на территории страны — DPA

17:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии приняло решение закрыть все генеральные консульства Ирана на территории страны. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ.

По его информации, речь идет о дипломатических представительствах во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене. Посольство Ирана в Берлине продолжит работу. Это решение властей Германии, как указывает DPA, является реакцией на казнь в Иране Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:40 31.10.2024
Число жертв в результате наводнений в Испании выросло до 140
0
93
17:12 31.10.2024
Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что нормализация с Израилем находится под угрозой
0
154
16:32 31.10.2024
Доля жителей США, желающих эмигрировать, достигла рекордных 17% — опрос
0
217
16:12 31.10.2024
Рабочие места сохранят за бойцами СВО на весь период их службы — Мишустин
0
211
16:00 31.10.2024
70% пациентов с гепатитом C в РФ не знают о своем диагнозе — эксперт Минздрава РФ
0
200
15:32 31.10.2024
Запад не хочет давать Киеву оружие без результатов на земле, признал Зеленский
0
293
15:12 31.10.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек — Минобороны РФ
0
285
15:00 31.10.2024
Венгрия не откажется от своего суверенитета, несмотря на внешнее давление — Сийярто
0
298
14:32 31.10.2024
Все планы Зеленского имеют цель скорее «затянуть по уши» в войну страны Запада — Песков
0
320
14:12 31.10.2024
Гражданская война в США возможна, все к этому идет, считает Лукашенко
0
343

Возврат к списку