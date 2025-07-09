Открывающийся в скором времени аэропорт Геленджика пока сможет принимать не более трех рейсов в день - гендиректор
19:00 09.07.2025 Источник: Интерфакс
Аэропорт Геленджика, планирующий возобновить работу после более чем 3-летнего перерыва, на начальном этапе сможет принимать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика Алексеем Богодистовым в среду.
"В аэропорт поступила информация от Росавиации о необходимости подготовки аэропорта к открытию и возобновлению пассажирских перевозок. (...) Есть определенные ограничения, я думаю мы будем обслуживать не более трех рейсов в день", - сказал Таранченко, видео встречи опубликовал мэр курорта в своём телеграм-канале.
Минтранс РФ в среду сообщил о скором открытии аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по ОрВД", заявляли в ведомстве. Точную дату открытия аэропорта в Минтрансе не сообщили. Источник "Интерфакса" в отрасли сказал ранее в среду, что первый рейс может быть обслужен 18 июля.
Росавиация уведомила авиакомпании, что аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. При этом регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00 мск, заявили в ведомстве.
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