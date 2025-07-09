Канада никогда не станет штатом США — глава МИД

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада никогда не присоединится к США в качестве 51-го штата. С таким заявлением выступила глава канадского МИД Анита Ананд в интервью японскому телеканалу NHK.

«Канада никогда не станет 51-м штатом [США]. И точка», — сказала она. Как пояснил телеканал, резкая реакция министра относится к соответствующим предложениям, ранее озвученным президентом США Дональдом Трампом.