Канада никогда не станет штатом США — глава МИД
17:12 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канада никогда не присоединится к США в качестве 51-го штата. С таким заявлением выступила глава канадского МИД Анита Ананд в интервью японскому телеканалу NHK.
«Канада никогда не станет 51-м штатом [США]. И точка», — сказала она. Как пояснил телеканал, резкая реакция министра относится к соответствующим предложениям, ранее озвученным президентом США Дональдом Трампом.
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