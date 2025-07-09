Четыре страны ЕС потребовали от Брюсселя вернуть квоты на ввоз сельхозпродукции из Украины, существовавшие до начала конфликта

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребовали от Еврокомиссии пересмотреть условия нового соглашения с Украиной о поставках ее сельскохозяйственной продукции на рынки Евросоюза. Об этом сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь после встречи в Будапеште с коллегами из трех других стран Восточной Европы, граничащих с Украиной.

Министры выступили с совместным заявлением, призвав Еврокомиссию «защитить европейских фермеров от бесконтрольного потока украинской сельскохозяйственной продукции». Они считают, что Брюссель должен изменить договоренности с Киевом, которые были заключены без ведома государств Восточной Европы и устанавливают чрезмерные квоты на ввоз некоторых товаров с Украины. Требования Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут обсуждаться 14 июля на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.

Надь отметил, что граничащие с Украиной государства ЕС предложили вернуться к квотам на ввоз украинской продукции, которые существовали до начала вооруженного конфликта и временной либерализации торговли в 2022 году.