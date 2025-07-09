0
0
1
НОВОСТИ

Четыре страны ЕС потребовали от Брюсселя вернуть квоты на ввоз сельхозпродукции из Украины, существовавшие до начала конфликта

21:05 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребовали от Еврокомиссии пересмотреть условия нового соглашения с Украиной о поставках ее сельскохозяйственной продукции на рынки Евросоюза. Об этом сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь после встречи в Будапеште с коллегами из трех других стран Восточной Европы, граничащих с Украиной.

Министры выступили с совместным заявлением, призвав Еврокомиссию «защитить европейских фермеров от бесконтрольного потока украинской сельскохозяйственной продукции». Они считают, что Брюссель должен изменить договоренности с Киевом, которые были заключены без ведома государств Восточной Европы и устанавливают чрезмерные квоты на ввоз некоторых товаров с Украины. Требования Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут обсуждаться 14 июля на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.

Надь отметил, что граничащие с Украиной государства ЕС предложили вернуться к квотам на ввоз украинской продукции, которые существовали до начала вооруженного конфликта и временной либерализации торговли в 2022 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11123
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11500
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10817
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11153
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11101
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11098
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10980
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11135
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11011
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10872

Возврат к списку