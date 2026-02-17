0
0
0
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что половина выехавшей за рубеж белорусской оппозиции — агентура КГБ

22:40 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что половина находящейся за границей белорусской оппозиции — агентура КГБ республики. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».

«Разведка наша работает, здесь [в стране] контрразведка неплохо работают, — сказал президент. — Я же говорю, что там половина беглых — это агентура [председателя КГБ Ивана] Тертеля. На завтра мы все знаем».

31 октября Лукашенко заявил, что Роман Протасевич, прежде считавшийся белорусским оппозиционером, является сотрудником национальной разведки. Позже последний подтвердил корреспонденту ТАСС этот факт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 17.02.2026
США вернутся к ядерным испытаниям, но не к мощным атмосферным взрывам — Госдеп
0
158
21:20 17.02.2026
Мединский не будет делать заявлений после первого дня переговоров по Украине в Женеве
0
223
20:40 17.02.2026
Патриарх Кирилл выступил против замещения мигрантами коренного народа России
0
277
20:00 17.02.2026
Военно-Грузинская дорога закрыта из-за камнепада
0
293
19:27 17.02.2026
Замглавы Минприроды Буцаев предложил пересмотреть принципы регулирования переработки нефтесодержащих отходов
0
351
19:20 17.02.2026
США предлагают многосторонние переговоры по стратегической стабильности — Госдеп
0
346
18:40 17.02.2026
В результате обрушении здания военной комендатуры в Ленобласти есть пострадавшие — СК
0
382
18:00 17.02.2026
Минтруд РФ предлагает назначать ветеранам максимальное пособие по безработице без справок
0
439
17:32 17.02.2026
Операторы смогут отключать связь абонентам при невозможности установки оптоволокна
0
471
17:12 17.02.2026
МЧС РФ доставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций
0
441

Возврат к списку