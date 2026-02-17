Лукашенко заявил, что половина выехавшей за рубеж белорусской оппозиции — агентура КГБ
22:40 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что половина находящейся за границей белорусской оппозиции — агентура КГБ республики. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».
«Разведка наша работает, здесь [в стране] контрразведка неплохо работают, — сказал президент. — Я же говорю, что там половина беглых — это агентура [председателя КГБ Ивана] Тертеля. На завтра мы все знаем».
31 октября Лукашенко заявил, что Роман Протасевич, прежде считавшийся белорусским оппозиционером, является сотрудником национальной разведки. Позже последний подтвердил корреспонденту ТАСС этот факт.
