0
0
0
НОВОСТИ

В результате обрушении здания военной комендатуры в Ленобласти есть пострадавшие — СК

18:40 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительно, есть пострадавшие в результате обрушения здания военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — говорится в сообщении в канале СК РФ в Max.

Как сообщил ранее губернатор региона Александр Дрозденко, на территории военной части в Сертолове произошло обрушение здания. Глава региона поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 17.02.2026
Минтруд РФ предлагает назначать ветеранам максимальное пособие по безработице без справок
0
144
17:32 17.02.2026
Операторы смогут отключать связь абонентам при невозможности установки оптоволокна
0
152
17:12 17.02.2026
МЧС РФ доставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций
0
206
17:05 17.02.2026
В 2025 году 338 тысяч семей получили поддержку от Сбера по своим кредитам
0
220
17:00 17.02.2026
Сроки регистрации НКО в России сократили вдвое — Минюст
0
233
16:32 17.02.2026
ГД обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
0
268
16:12 17.02.2026
ГД обязала вузы выделять семейным студентам отдельные комнаты в общежитиях
0
263
16:00 17.02.2026
Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти, причины устанавливаются — губернатор
0
307
15:32 17.02.2026
Россия в 2025 г. экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны - Агроэкспорт
0
291
15:12 17.02.2026
США не имеют права определять результат переговоров с Ираном заранее — Хаменеи
0
309

Возврат к списку