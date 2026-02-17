В результате обрушении здания военной комендатуры в Ленобласти есть пострадавшие — СК

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительно, есть пострадавшие в результате обрушения здания военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — говорится в сообщении в канале СК РФ в Max.

Как сообщил ранее губернатор региона Александр Дрозденко, на территории военной части в Сертолове произошло обрушение здания. Глава региона поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.