В результате обрушении здания военной комендатуры в Ленобласти есть пострадавшие — СК
18:40 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предварительно, есть пострадавшие в результате обрушения здания военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — говорится в сообщении в канале СК РФ в Max.
Как сообщил ранее губернатор региона Александр Дрозденко, на территории военной части в Сертолове произошло обрушение здания. Глава региона поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.
НОВОСТИ
- 18:00 17.02.2026
- Минтруд РФ предлагает назначать ветеранам максимальное пособие по безработице без справок
- 17:32 17.02.2026
- Операторы смогут отключать связь абонентам при невозможности установки оптоволокна
- 17:12 17.02.2026
- МЧС РФ доставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций
- 17:05 17.02.2026
- В 2025 году 338 тысяч семей получили поддержку от Сбера по своим кредитам
- 17:00 17.02.2026
- Сроки регистрации НКО в России сократили вдвое — Минюст
- 16:32 17.02.2026
- ГД обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
- 16:12 17.02.2026
- ГД обязала вузы выделять семейным студентам отдельные комнаты в общежитиях
- 16:00 17.02.2026
- Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти, причины устанавливаются — губернатор
- 15:32 17.02.2026
- Россия в 2025 г. экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны - Агроэкспорт
- 15:12 17.02.2026
- США не имеют права определять результат переговоров с Ираном заранее — Хаменеи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать