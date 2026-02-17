ГД обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
16:32 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство РФ. Документ в ноябре внес на рассмотрение Госдумы кабмин, в первом чтении он был принят в конце января.
Изменения предлагается внести в закон «О связи». Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ. Законопроектом также предлагается обязать операторов отключать связь по требованию ФСБ в ряде случаев, конкретный перечень которых впоследствии определит правительство.
Если закон подпишет президент РФ, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
