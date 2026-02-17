0
0
125
НОВОСТИ

ГД обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

16:32 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство РФ. Документ в ноябре внес на рассмотрение Госдумы кабмин, в первом чтении он был принят в конце января.

Изменения предлагается внести в закон «О связи». Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ. Законопроектом также предлагается обязать операторов отключать связь по требованию ФСБ в ряде случаев, конкретный перечень которых впоследствии определит правительство.

Если закон подпишет президент РФ, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 17.02.2026
МЧС РФ доставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций
0
26
17:05 17.02.2026
В 2025 году 338 тысяч семей получили поддержку от Сбера по своим кредитам
0
54
17:00 17.02.2026
Сроки регистрации НКО в России сократили вдвое — Минюст
0
76
16:12 17.02.2026
ГД обязала вузы выделять семейным студентам отдельные комнаты в общежитиях
0
153
16:00 17.02.2026
Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти, причины устанавливаются — губернатор
0
184
15:32 17.02.2026
Россия в 2025 г. экспортировала рыбу и морепродукты в 104 страны - Агроэкспорт
0
204
15:12 17.02.2026
США не имеют права определять результат переговоров с Ираном заранее — Хаменеи
0
220
15:00 17.02.2026
Россияне тратят порядка 2 трлн руб. в год в букмекерских компаниях — замминистра финансов
0
241
14:32 17.02.2026
Пять человек погибли в ДТП в Туве
0
278
14:12 17.02.2026
Иран на переговорах потребовал от США полного снятия санкций — агентство
0
351

Возврат к списку