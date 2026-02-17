Россияне тратят порядка 2 трлн руб. в год в букмекерских компаниях — замминистра финансов
15:00 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане России ежегодно тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн рублей, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Наши граждане тратят в букмекерах порядка 2 трлн рублей в год. Это огромные деньги. Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, эти деньги все-таки можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях улучшения своего благосостояния и добавляя деньги в экономику», — сказал Чебесков.
