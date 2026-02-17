Торговля РФ с Ираном за прошедший год выросла на 22%

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговля России и Ирана за минувший год выросла на 22%, Москва работает над минимизацией оставшихся барьеров с Тегераном. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках».

«В прошлом году у нас начало действовать полномасштабное соглашение с Ираном. По тем цифрам, которые у нас есть, а соглашение 15 мая начало действовать, торговля выросла на 22%», — сказал вице-премьер.

«Мы, конечно, работаем над тем, чтобы минимизировать те барьеры, которые остаются в нашей взаимной торговле», — добавил Оверчук.