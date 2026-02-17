0
НОВОСТИ

РФ с партнерами по БРИКС отрабатывает защиту от пиратства Запада — Патрушев

12:00 17.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита от западного пиратства — основная тема совместных военно-морских учений стран БРИКС. Об этом рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Он напомнил, что в январе на юге Атлантического океана уже прошли маневры БРИКС «Воля к миру — 2026», в которых приняли участие Россия, Китай, Иран, ОАЭ и ЮАР, и назвал актуальными учения в Ормузском проливе «Морской пояс безопасности — 2026» РФ, КНР и Ирана.

«Флоты отработали взаимодействие по защите торговых путей, которые в настоящее время становятся все более уязвимы, в том числе перед лицом западного пиратства», — описал фабулу маневров помощник российского лидера.

