РФ с партнерами по БРИКС отрабатывает защиту от пиратства Запада — Патрушев

Защита от западного пиратства — основная тема совместных военно-морских учений стран БРИКС. Об этом рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Он напомнил, что в январе на юге Атлантического океана уже прошли маневры БРИКС «Воля к миру — 2026», в которых приняли участие Россия, Китай, Иран, ОАЭ и ЮАР, и назвал актуальными учения в Ормузском проливе «Морской пояс безопасности — 2026» РФ, КНР и Ирана.

«Флоты отработали взаимодействие по защите торговых путей, которые в настоящее время становятся все более уязвимы, в том числе перед лицом западного пиратства», — описал фабулу маневров помощник российского лидера.